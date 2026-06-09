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KULTUR & NÖJE 2026-06-15 KL. 21:00

Här kan du fira midsommar i Kungsbacka

Av Julia Sandstén Vikberg

Vet du var du ska göra på midsommar? Om inte, här är listan över var du kan fira högtiden runt om i kommunen.

Här kan du fira midsommar i Kungsbacka
Midsommarfirande på Hamravallen förra året. Arkivfoto: Carl Johan Mårtensson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Midsommarfirande på Hamravallen

Tölö IF arrangerar midsommarfirande. Sång, musik och dans kring stången.

Servering, aktiviteter, lotterier och ponnyridning.

Tid: 13.00-16.00

Plats: Hamravallen

Midsommarfirande i Äskhults by

Folkdansuppvisning, musikunderhållning med Åsa och Ulf Normark, dans kring stången, allsång och lotteri.

Entré kostar 90 kronor för vuxna och 50 kronor för barn mellan 3-16 år. Gratis för alla i folkdräkt.

Tid:11.00-16.00

Plats: Äskhults by

Midsommarfirande på Tjolöholm Slott

Midsommar på klassiskt vis framför slottet. Musik, folkdans, servering och barnaktiviteter. Ta med filt

Entre kostar 80 kronor. Gratis för alla i folkdräkt.

Tid: 11.00-16.00

Plats: Tjolöholms Slott

Midsommarfirande på Särö Bassängbacken

Traditionsenligt midsommarfirande på Bassängbacken. Frivilligt att swisha ett bidrag. Ber alla som kan och har möjlighet att komma och hjälpa till att klä midsommarstången på torsdag kl. 18.00. Firandet arrangeras av Särö Villaägareförening.

Tid: Dansen börjar vid 15.00

Plats: Särö Bassängbacken

Midsommarfirande på Stättareds 4H-gård

Traditionellt firande med dans kring midsommarstången, musik och aktiviteter för hela familjen. Midsommarkafé, fiskedam, lotteri, ponnyridning och häst och vagn.

Parkeringen kostar 100 kr per bil och tas ut istället för entréavgift.

Tid: 13.00–15.00

Plats: Stättareds 4H-gård

Midsommarfirande i Torstensvik

13.30 kläs stången. 14.00 är det dans kring stången till levande musik. Ta med fikakorg och blommor. Lotteri och fiskedam. Arrangeras av Frillesås FF

Tid. 13.00

Plats: Torstensvik

Midsommarfirande på Mårtagården

Dans kring stången, fika, fiskdamm och blomsterlotteri.

Tid: 14.00-16.00

Plats: Mårtagårdens kulturreservat

Midsommarfirande på Ekåsbacken

Traditionsenligt midsommarfirande med musik och dans kring vår fina midsommarstång. Vallda folkdanslag deltar. De som är intresserade får gärna komma dagen innan, torsdag kl.17, och hjälpa till att klä midsommarstången med blommor och löv.

Tid: 13.00-15.00

Plats: Ekåsbacken

Midsommarfirande på Lindströmsgården

Klockan 09.00 börjar man montera och klä midsommarstången, vilken reses när den är färdigklädd. Festligheterna börjar kl 14.00. Flagghalning och nationalsång kl 16:30. Kostnad för ej medlemmar: 50 kronor per vuxen.

Tid: 09.00

Plats: Lindströmsgården, Älvsåker



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FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


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