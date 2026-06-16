Här är sommarens spelningar på Norra torg

Med start 24 juni inleds onsdagsspelningarna på Norra torg. Här blir det livemusik, god mat och dryck och skön atmosfär.
Sommaronsdagarna är ett återkommande evenemang och kvällarna brukar vara välbesökta.
– Folk brukar komma ner i god tid för att få plats, och hinna äta innan och njuta av solen och värmen som avtar successivt, säger Stefan Sumner, ägare till Prinsen som tillsammans med de andra restaurangerna på Norra Torggatan arrangerar kvällarna.
I år gör de nya täckta uteserveringarna att spelningarna inte är lika väderberoende. Musiken som bjuds är i första hand av lokala band, och några är återkommande.
– Det ska bli en trevlig mötesplats för alla och vi drar inte på alltför stora artister i och med att det är gratis för gästerna. Det är lite grejen tycker jag, man ska kunna komma ner, äta, umgås och få lite underhållning, säger han.
Har du själv någon favorit?
– Jag tycker alla är superbra. De är olika på ett sätt, men de flesta har ändå ganska bra fart i sina uppträdanden. Alla gör det på sitt sätt, vilket gör att varje spelning blir unik.
Onsdagsspelningar på Norra torg kl 19-22
24 juni: TIB (The Intimidating Beasts)
1 juli: Local's hyllning till Dennis Yurtsever
8 juli: NattZudd
15 juli: Bröderna Lars
22 juli: Fyra vänner rock & soul - Nikolas Gialtrinos med band
29 juli: Offshore
5 augusti: Local's
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.