Här är sommarens spelningar på Norra torg

Av Christina Wagner

Med start 24 juni inleds onsdagsspelningarna på Norra torg. Här blir det livemusik, god mat och dryck och skön atmosfär.



Norra Torg ordnar spelningar varje onsdag i sommar. Foto: Christina Wagner

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Sommaronsdagarna är ett återkommande evenemang och kvällarna brukar vara välbesökta.

– Folk brukar komma ner i god tid för att få plats, och hinna äta innan och njuta av solen och värmen som avtar successivt, säger Stefan Sumner, ägare till Prinsen som tillsammans med de andra restaurangerna på Norra Torggatan arrangerar kvällarna.

I år gör de nya täckta uteserveringarna att spelningarna inte är lika väderberoende. Musiken som bjuds är i första hand av lokala band, och några är återkommande.

– Det ska bli en trevlig mötesplats för alla och vi drar inte på alltför stora artister i och med att det är gratis för gästerna. Det är lite grejen tycker jag, man ska kunna komma ner, äta, umgås och få lite underhållning, säger han.

Har du själv någon favorit?

– Jag tycker alla är superbra. De är olika på ett sätt, men de flesta har ändå ganska bra fart i sina uppträdanden. Alla gör det på sitt sätt, vilket gör att varje spelning blir unik.

Onsdagsspelningar på Norra torg kl 19-22

24 juni: TIB (The Intimidating Beasts)

1 juli: Local's hyllning till Dennis Yurtsever

8 juli: NattZudd

15 juli: Bröderna Lars

22 juli: Fyra vänner rock & soul - Nikolas Gialtrinos med band

29 juli: Offshore

5 augusti: Local's