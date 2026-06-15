Höstens kläder och accessoarer – så håller du värmen med stil

Under hösten ställs vi inför nya utmaningar när det gäller att kombinera värme och stil. Rätt plagg och accessoarer kan göra stor skillnad när temperaturen sjunker. Med stickade tröjor och genomtänkta val kan du njuta av höstsäsongen utan att kompromissa med din personliga stil.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

När hösten kommer blir behovet av varma kläder, mössor och Kepsar tydligare och valet av material får stor betydelse för både komfort och hållbarhet. Stickade tröjor är en klassiker i garderoben och fungerar lika bra på fritiden som på jobbet. För dig som söker kvalitetsplagg i stickat och hög prestanda på accessoarer finns det flera svenska tillverkare, där Sätila är ett exempel på en aktör som kombinerar stil och funktion. Det gäller att välja rätt kombination av kläder och accessoarer för att hålla värmen utan att ge avkall på stilen.

Välj material och modeller med omsorg

När du vill klä dig varmt och snyggt inför hösten är materialvalet avgörande. Ull är ett favoritalternativ, inte minst för stickade tröjor, tack vare dess värmande egenskaper och mjuka känsla. Även bomull och syntetblandningar fyller sin funktion och passar för olika behov, beroende på om du prioriterar andningsförmåga, slitstyrka eller lättskött material.

Modeller med lager på lager-princip, så kallad ”layering”, gör det enkelt att anpassa sig till växlande temperaturer. Tunna mössor håller huvudet varmt utan att kännas klumpiga, medan Kepsar kan ge ett extra skydd mot höstsolen. Satsa på accessoarer som går att kombinera i olika färger och former för att skapa en personlig stil.

Ett annat smart val för hösten är fleece och softshell-material som erbjuder utmärkt isolering samtidigt som de är lätta att bära. Dessa moderna material har blivit allt populärare tack vare sin förmåga att transportera bort fukt från kroppen samtidigt som de håller kvar värmen. För de kallare höstdagarna kan du även överväga plagg med vindtäta egenskaper som ger extra skydd mot höstens bitande vindar. Tänk också på att välja färger och mönster som är lätta att kombinera med resten av din garderob – neutrala toner som grått, beige och marinblått är tidlösa val som fungerar år efter år.

Skötsel och förvaring av värmande plagg

För att dina stickade tröjor, mössor och andra höstplagg ska hålla säsong efter säsong är det viktigt att välja rätt skötselmetod. Frekvent tvätt och felaktig hantering gör att fibrerna slits ut snabbare, så följ alltid tvättanvisningar för textilier och välj gärna handtvätt eller skonsamma program för känsligare material.

När kläderna inte används är det bäst att vika dem och förvara dem på en luftig plats. Hänga tunga stickade plagg på galgar gör att de riskerar att tappa formen. Accessoarer som Kepsar mår även de bäst av att ligga vikta för att bevara både passform och utseende.

Ett ofta förbisett tips är att använda noppborttagare regelbundet för att hålla dina stickade plagg fräscha och fina längre. Naturliga fibrer som ull tenderar att noppra sig efter en tids användning, men med rätt vård kan du enkelt återställa plaggens ursprungliga utseende. Undvik att använda torktumlare för ömtåliga material då den höga värmen kan få plagg att krympa eller förlora sin form. För att bevara färgerna och undvika missfärgning är det klokt att tvätta mörka och ljusa plagg separat. När plagg ändå har blivit uttjänta kan det vara bra att veta vad som gäller för trasiga kläder. Investera gärna i lavendelpåsar eller cederbitar att lägga bland dina förvarade kläder – de håller både mal borta och ger en fräsch doft.

Stiltips för den kompletta höstlooken

Att hålla värmen behöver inte innebära att man förlorar känslan för mode. Genom att experimentera med färg, struktur och olika accessoarer kan du skapa ett personligt uttryck varje dag. Kombinera klassiska stickade tröjor med trendiga ytterplagg och addera detaljer som mössor för extra värme och stilpoäng.

Accessoarer i naturmaterial, som ull eller bomull, matchar lätt olika outfit och håller dig varm även under kyliga höstmorgnar. Med rätt plagg och omtanke om material och skötsel får du en garderob som håller både värmen och stilen när höstens vindar blåser.