Från böna till kopp innan hjärnan vaknat: morgonen börjar med kaffe

Vad tänker du på allra först när du vaknar? För somliga är det dagens utmaningar – eller lördagens stilla nöjen, om det råkar vara lördagsmorgon. Ibland kommer paniken först, till exempel när du ännu en gång har försovit dig. Morgonens start skiftar från dag till dag, men dricker du kaffe vågar vi slå vad om att dagens första kopp dyker upp i tankarna oavsett omständigheterna. En del av oss hinner knappt vakna innan hjärnan börjar kräva sin vanliga dos koffein! Vi tittar närmare på mötet mellan morgonen, tankarna och kaffet – och på hur njutningen i den första koppen kan vara både högst personlig och universell.

Foto: pexels.com, Andrea Piacquadio

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Gör morgonen till din: ritualen kring bryggningen

Varje morgon vaknar över 1 miljard människor världen över med ett kaffesug. Under dagens lopp dricks över 2 miljarder koppar för att stilla det. Med så stora siffror kan det vara svårt att tro att var och en av dessa koppar har något unikt över sig – men så är det. Morgonkaffet rymmer en mängd val: hela bönor eller snabbkaffe? Färdigmalet eller nymalet? Chemex, mokabryggare, kaffepress eller kanske en elegant helautomatisk kaffemaskin? Vad du väljer säger en hel del om dig, blir en självklar del av rutinen och speglar både dina prioriteringar och hur du helst vill börja dagen.

Foto: pexels.com

Anta att du föredrar kapslar: det är trots allt ett av de snabbaste sätten att brygga en kopp. Den pålitliga kapselmaskinen har inga krångliga reglage, bryggningen kräver inga långa rutiner och inget omständligt arbete sinkar dig när du skyndar runt i köket, redo för ännu en intensiv dag. I andra änden finns de som föredrar långsam bryggning: med manuella kaffekvarnar och specialkaffebönor skapar de en närvarande morgonritual som hjälper dem att landa, komma till ro och känna lugn innan dagens måsten tar vid.

De två vägarna till morgonens första kopp kunde knappast vara mer olika – och inget av sätten är fel. Båda ger kaffedrickaren precis det som behövs, vare sig det är en snabb energikick eller en stunds stilla eftertanke. Där ligger kaffets personliga tjusning, det som gör var och en av de 2 miljarder koppar som dricks varje dag unik: friheten att forma en egen ritual kring hur kropp och hjärna väcks på morgonen.

Kaffets fördelar för kropp och hjärna

Bryggritualerna må vara personliga, men fördelarna delas av alla. Att så många väljer att börja dagen med en kopp kaffe är ingen tillfällighet. Forskning visar att kaffe kan väcka både kropp och hjärna, oavsett hur du väljer att brygga det.

Foto: pexels.com

Vad säger forskarna om hur kaffe påverkar hjärnan? En hel del positivt, visar det sig. Förutom att göra även den tidigaste morgonen lättare kan dagens kaffe förbättra hjärnans förmåga att bearbeta information – lagom till det där komplicerade, datatunga mötet som du bävat för. Enligt vissa studier kan koffein även stärka minnet, så siffrorna löper mindre risk att falla i glömska efter en kopp. Än mer intressant är att effekterna på hjärnan inte tycks vara enbart kortvariga: forskning har kopplat regelbunden kaffekonsumtion under lång tid till en betydligt lägre risk att utveckla Alzheimers sjukdom. Kaffe gör alltså mer än att bara ge hjärnan en snabb kick: det kan förbättra tankeförmågan, stärka minnet och bidra till att skydda hjärnan längre fram i livet.

Koffein kan inte bara skärpa tanken, utan också ge kroppen en skjuts. Den extra energin är långt ifrån inbillad: kaffe har visat sig kunna öka musklernas uthållighet och förbättra träningsresultaten när det dricks före ett träningspass. Intressant nog verkar kaffedrickare också röra sig mer i vardagen. En studie visade att personer som regelbundet dricker kaffe i genomsnitt tar fler steg per dag än de som avstår. Slutsatsen? Oavsett om en hektisk arbetsdag eller ett intensivt träningspass väntar finns det goda skäl att njuta av morgonens första kopp.

Kaffe för hjärnan – på ditt sätt

Kanske låter du bryggningen ta tid, kanske dricker du morgonkaffet i farten. Du kanske föredrar manuella kaffekvarnar eller låter en maskin sköta bryggningen. Kanske brygger du för tankeskärpa eller fysisk kraft… Hur du än helst njuter av ditt kaffe är det lätt att förstå varför koffeinet har fått en så viktig plats i våra morgonrutiner. Njut därför av dagens första kopp med gott samvete – det är inget märkligt med att låta den hjälpa dig att vakna!