Klart: Då rullas nya sopkärlen ut i kommunen

Av Linnea Andersson

Kungsbackas hushåll ska få fler tunnor för insamling av förpackningar nära bostaden. Nu står det klart när de nya kärlen rullas ut.



Snart får hushållen fler tunnor för sortering av förpackningar. Bild: Kungsbacka kommun

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under 2027 inför Kungsbacka kommun närsortering. Det är en del av den nationella omställningen till fastighetsnära insamling av förpackningar.

Förändringen innebär att förpackningar av papper, plast, glas och metall ska kunna samlas in nära bostaden.

För boende i villa, radhus, parhus och fritidshus med eget eller delat avfallsabonnemang börjar de nya kärlen levereras mellan mars och juni 2027.

Hushållen får två nya kärl för förpackningar och en mindre behållare för metall. De befintliga kärlen för restavfall och matavfall blir kvar.

Även flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter berörs. Många har redan gemensam insamling, medan andra kan behöva ordna plats för fler kärl. Under vintern kan de beställa sorteringskärl från kommunen.

Återvinningsstationerna blir kvar även efter införandet. Där kan invånarna bland annat lämna större kartonger som inte får plats i kärlen. På sikt kan antalet stationer minska.