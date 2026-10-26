Strömavbrott drabbade hundratals kunder

Av Linnea Andersson

Ett strömavbrott har inträffat i kommunen. Ellevio är på plats och arbetar med att lösa problemet.



Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Strömavbrottet inträffade klockan 03.25 på onsdagen. Det är kunder på Onsalahalvön som drabbas, bland annat vid Rydet och Röda Holme.

Som mest var 646 kunder drabbade av avbrottet. Klockan 07.30 är 42 kunder fortfarande utan ström.

Driftledning och fälttekniker arbetar för att återställa strömmen. Strömmen kan komma och gå under tiden.

Problemet beräknades först vara löst klockan 9, men den nya prognosen är i stället klockan 12.