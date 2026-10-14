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HANDBOLL 2026-10-28 KL. 08:21
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Bekräftat: Nyförvärvets säsong är över

Av Christian Johansson

Ellen Reinholdt befarade det värsta efter att hon knäskadats på träningen.
Nu har magnetröntgen bekräftat oron. Och det var inte bara korsbandet som var skadat.

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