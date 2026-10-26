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NYHETER 2026-10-27 KL. 17:45
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Torpförsäljningen spårar ur – snart premiär för nya farsen

Av Joel Johansson

Stolar får agera väggar och speglar publik – kreativiteten flödar när det är repetition. Efter månader av träning och planering återstår bara några veckor tills det är premiär. För Fars i Fjärås.

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