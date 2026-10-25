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NYHETER 2026-10-27 KL. 10:00

Blåsten håller i sig – då vänder vädret

Av Linnea Andersson

Stormen Boelo har dragit förbi, men blåsten håller i sig i Kungsbacka. Ännu en dag med vind och regn väntar innan vädret slår om.

Blåsten håller i sig – då vänder vädret
Det blir en regnig och blåsig tisdag. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det blir en blåsig och grå tisdag med regn som drar in i omgångar. Trots att Boelo har rört sig vidare norrut och försvagats är det fortsatt blåsigt.

– Det är ett lågtryck som rör sig i samma bana som Boelo som gör att det blir blåsigt. Det kan bli uppåt 16–17 meter per sekund i byarna under tisdagen, säger Fanny Saarela, meteorolog på SMHI.

Temperaturen håller sig omkring 11 grader. Framåt kvällen drar ett mer omfattande regnområde in, men det ska passera under natten mot onsdag.

– Tisdagen blir den sista dagen med det riktigt blåsiga och ostadiga vädret. På onsdag ser det lugnt ut med vinden, den blir svag till måttlig.

Onsdagen kommer att bjuda på både sol och moln. På kvällen kan det dra in enstaka regnskurar.



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