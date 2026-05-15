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NATIVE 2026-06-15 KL. 10:00

Den moderna västkustpendlingen: hur lokala invånare återtar sin restid

Den moderna pendlingen längs västkusten i Sverige är något som många av oss har i ryggraden, det är liksom en del av vardagen för tusentals människor.

Den moderna västkustpendlingen: hur lokala invånare återtar sin restid

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Varje dag rör sig folk fram och tillbaka mellan platser som Kungsbacka, Varberg och Göteborg, där både arbetare, studenter och företagare finns med i rörelsen. Men på senare tid har man börjat se på den där restiden på ett annat sätt än förut. Tid som tidigare mest sågs som bortkastad används numera ofta till jobb, nöjen eller för att vila lite. För många som bor i Halland har det blivit mer än bara en transportsträcka, det är nästan som en förlängning av själva livet.

Distansarbete förändrar rytmen

Pandemin vände upp och ner på saker, inte minst hur vi jobbar. Distansarbete och flexibla kontorslösningar har gjort att många slipper det där dagliga tågresandet, vilket i sin tur ändrat trafikrytmen och hur människor tänker kring sin pendling. De som fortfarande pendlar regelbundet säger att stressen över att passa exakta tider har svalnat lite. Istället används tiden ofta för att förbereda dagen, svara på mejl eller helt enkelt för att vila upp sig innan arbetsbördan börjar på riktigt. För många är tåget numera mer än bara ett sätt att ta sig från A till B, det är faktiskt ett mobilt kontor.

Mobilen gör restiden mer värdefull

Tekniken har naturligtvis haft sin del i den här utvecklingen. Med snabbare internet och bättre täckning blir det möjligt att göra betydligt mer under resan än vad man kunde för bara några år sedan. Streaming, podcasts och digitala möten har förändrat hur folk fyller sina pendlingstimmar. Många passar på att titta på något, hålla kontakt med familjen eller ägna sig åt lite lättare digital underhållning. En hel del säger att de spelar enklare mobilspel eller kollar på sport och online casino när de sitter på tåget hem. Det är lite som om pendlingen blivit en del av fritiden.

Infrastrukturens betydelse för regionen

Hur folk faktiskt pendlar har också stor betydelse för hur hela regionen fungerar och utvecklas. En stabil kollektivtrafik och en väl fungerande infrastruktur är helt avgörande. Sådana förutsättningar hjälper företag att rekrytera rätt personer och gör att folk kan tänka sig att bo kvar i mindre orter. För Halland är det extra viktigt, eftersom området växer snabbt och många är beroende av smidiga transporter för att klara vardagens alla bestyr. Samtidigt ställs det allt högre krav på att tåg och bussar ska vara punktliga, ha god kapacitet och erbjuda bra digitala tjänster under resan.

En ny syn på restid

Den moderna pendlingen på västkusten är inte bara en fråga om att ta sig från en plats till en annan. Den har blivit en del av vardagslivet på riktigt. En tid som man kan använda till jobb, avslappning eller nöjen. Allt eftersom tekniken och arbetslivet fortsätter förändras, lär också synen på pendlingen göra det. Och kanske är det just här vi ser den största skillnaden: folk accepterar inte längre att tiden på resan är bortkastad, utan vill snarare göra den värdefull på olika sätt.



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FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


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