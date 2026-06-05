Gritch är framtidens första jobb



Gritch är en svensk plattform (app) där användare kan förmedla abonnemang, hushållstjänster och avtal. Affärsidén är att slutkund ska spara pengar eller få bättre villkor på existerande elavtal eller bilförsäkring.

Själva försäljningen sker genom användarna (så kallade “gritchare”), vilka är privatpersoner. Appen är tänkt som ett första steg in i entreprenörskapet och riktar sig främst mot unga, drivna personer. De som vill tjäna sig en hacka efter plugget, eller knacka dörr på helgerna.

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Vad är Gritch?

Gritch är en gig-app där användaren förmedlar avtal, abonnemang, och hushållstjänster till privatpersoner. Användarna får en provision på varje förmedlat avtal, utan tak för maxbelopp.

Appen har tänkt om det traditionella säljjobbet, och även extrajobbet som många ungdomar har idag. Man behöver inget CV, tidigare erfarenheter eller referenser för att börja sälja genom Gritch. Ett enkelt sätt att tjäna pengar, utan allt krångel med att söka jobb i veckor och gå på arbetsintervjuer. Appen ger istället makten till privatpersonen, som deras slogan säger, “ta privatekonomin i egna händer”.

Man kan genom appen sälja hur mycket eller lite man vill. Till exempel kan man förmedla några avtal till nära och kära, eller gå all in, med både kvälls- och helgjobb.

Hur fungerar försäljningen via Gritch?

Försäljningen via Gritch är enkel och görs direkt genom appen. Så här går det till:

1. Säljaren (“Gritcharen”) kontakar en privatperson och ser om denne är intresserad av produkter och tjänster.

2. Privatpersonens nuvarande avtal has i åtanke och en jämförelse av nuvarande villkor görs mot konkurrerande företag.

3. Om en bra affär hittas, där kundens avtal kan förbättras antingen genom pris eller villkor, kan ett nytt avtal signeras. Enligt försäljningsvillkoren ska ingen försäljningen förmedlas om kunden inte känner sig nöjd med det nya avtalet.

4. Säljaren får provision via appen och får utbetalningen färdigskattad kommande fredag.

Produkterna och tjänsterna låser man som säljare upp allt eftersom man säljer mer. Detta eftersom säljarna måste certifiera sig i produkterna de säljer, med andra ord förstå hur det fungerar. Produkterna och tjänsterna som idag finns i appen är:

1. Elavtal

2. Solceller

3. Hemmabatterier

4. Hemförsäkring

5. Fordonsförsäkring

6. Laddboxar

7. Mobilabonnemang

8. Takbesiktning

9. Bostadsarbeten

10. Villatjänster

11. Bredband

12. TV

Endast välkända företag, produkter och tjänster finns listade i appens jämförelsetjänst.

Hur får man utbetalning på Gritch?

Utbetalning från Gritch kommer varje fredag via Swish. När betalningen skickas är den inrapporterad till Skatteverket, alltså är det nettopengar säljaren får utbetalda.

Ingen vidare rapportering behöver göras för att skatta på pengarna. Eftersom det är en gig-app råder inte skatteavdraget, vilket innebär att det dras av 30 % skatt. Om din totala inkomst under året har varit låg i övrigt, kommer du då få tillbaka denna överblivna skatt i skatteåterbäring.

Gritch ägare

Gritch ägs av Gritch Sweden AB med organisationsnummer 559392-2726. Bolaget är registrerat i Stockholm.

Mikael Lundell och Jan Emanuel är några av de namn som står som ansikten utåt för appen.

Appen Gritch skapar ny gig ekonomi

Det är lätt att kritisera en gig app, men det finns också väldigt många fördelar med det. Det ger möjlighet att skapa en första arbetslivserfarenhet, lära sig om kundkontakt, samtidigt som Gritch har utbildningar inom försäljning och entreprenörskap. Den skapar en helt ny typ av gig ekonomi, som kan jämföras med Uber eller Foodora, men som faktiskt kan användas av alla. Man behöver ingen bil eller körkort för att börja sälja med Gritch.

Många unga idag har svårt att landa det första jobbet utan hjälp av familj eller existerande kontakter. Gritch är svaret på det, och man tjänar dessutom pengar längs vägen.

Är appen endast riktad mot ungdomar?

Marknadsföringen för Gritch är inriktad mot unga vuxna, men appen är tillgänglig för alla över 16 år. Appen finns både på Android och iOS för alla att ladda ner. Att registrera och verifiera sig tar inte mer än några minuter.

Efter registrering får man ett digitalt ID-kort i appen, som verifierar för potentiella kunder att man är den man säger att man är. Det ger också möjlighet för slutkunden att klaga eller ångra sig efter genomförd affär, något som traditionella säljbolag ofta inte ger möjlighet till. Gritch riktar istället in sig på ärlighet och transparens i affärerna. Därav deras försäljningsvillkor och många öppna kontaktmöjligheter för kunder.

Är Gritch framtidens första jobb?

Gritch kan faktiskt bli framtidens första jobb. Det ger ett sätt för framtida arbetsgivare att verifiera till exempel hur mycket affärsvärde man kan bidra med, hur driven man är som person, och hur envis man är.

De bolag som idag anställer unga, och nya på arbetsmarknaden, tittar ofta på erfarenheter som till exempel ett slitigt jobb, någon entreprenörisk erfarenhet eller säljvana. Gritch är ett sätt för dessa personer att faktiskt ha ett sätt att visa vad de går för och inte bli dömda på ett tomt CV.

Hur håller Gritch hög standard?

Gigappar och plattformar där privatpersoner härjar fritt får ofta kritik när kunder upplever en dålig tjänst. Moderationen och kundservicen hos dessa appar är ofta dålig, dold eller svår att få tag i.

Gritch vänder på steken och tar alla ärenden seriöst istället. Genom tydliga villkor för säljaren, en öppen ångerrätt, och tydliga avtal för kunden, blir hela processen mer transparent.

För att främja hög kundnöjdhet gör Gritch bland annat följande:

1. Öppna för kommunikation: Det finns många kontaktvägar till Gritch som bolag, och kundtjänsten tar nöjdheten från kund på allvar. All typ av försäljning kommer leda till någon form av klagomål, och det vet ägarna till Gritch. Det är därför de satsat så hårt på öppenhet mot kund.

2. Användarprofiler: Gritch satsar på publika profiler. Där kan kunder betygsätta upplevelsen med säljaren. Det gör appen mer öppen och transparent.

3. Strikta regler kring försäljningen: Bland annat står det i säljvillkoren att vara ärlig, tydlig och respektfull mot kunder. Även att ge korrekt och fullständig information om priser, villkor, bindningstid, uppsägningstid och eventuella avgifter. Appen sätter kundens upplevelse i första hand, och säljarens eventuella provision i andra. Det är viktigt, för att kunna fortsätta hålla den höga standard de gör idag.

Gritch är långt ifrån vad matleverans-apparna ger slutkunden och sina användare. Där är det istället krona över person, och användarna tvingas ofta gå med på riktigt dåliga villkor där plattformen kvarstår med den stora vinningen själva. Gritch står istället för en tydlig, enkel och ärlig säljprocess.