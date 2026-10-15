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BANDY 2026-10-27 KL. 19:00
Premium

FBK lånar in talanger: Kan debutera omgående

Av Christian Johansson

Frillesås BK har haft en skadefylld säsongsstart. Nu står det klart att klubben säkrar upp två löften som kan förstärka laget redan till helgen.

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