Experterna: Det bör du tänka på innan du flyttar till mindre

Går du i flyttankar? I serien där kommunens ekonomi- och konsumentrådgivare pratar om pengar och inköp, har de den här gången bland annat tips för dig som har planer på att flytta från en större bostad till en mindre.
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