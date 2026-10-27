Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-10-28 KL. 19:00
Premium

Experterna: Det bör du tänka på innan du flyttar till mindre

Av Jenny Segergren

Går du i flyttankar? I serien där kommunens ekonomi- och konsumentrådgivare pratar om pengar och inköp, har de den här gången bland annat tips för dig som har planer på att flytta från en större bostad till en mindre.

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