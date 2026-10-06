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KULTUR & NÖJE 2026-10-28 KL. 20:30
Premium

Christer Sjögren om showen: ”Dags att välja ut det bästa”

Av Thomas Östberg

Elvis, Sinatra och en massa andra bra låtar från den musikaliska guldålder som kantat hans karriär. Det utlovar en våra mest folkkära sångare inför sin spelning på Kungsbacka teater under allhelgonahelgen.

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