Fler företag hyr in personal istället för att anställa

Det pågår en förskjutning på svensk arbetsmarknad. Allt fler företag förlitar sig på inhyrd kompetens för att hantera säsongstoppar i stället för att anställa. Vissa branscher överrepresenterar trenden.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Allt fler arbetsgivare bygger i dag sin bemanning kring en blandning av kärnpersonal, i enlighet med traditionella anställningsformer, och inhyrd kompetens genom uppdrags- och konsultavtal. Förändringen drivs lika mycket underifrån, av företagens vardag, som uppifrån, av strukturella trender.

På en företagsnivå handlar det om ett nytt sätt att hantera svängningar i efterfrågan som är svåra att planera för. Lager- och logistiksektorn är ett tydligt exempel. Julhandel, diverse kampanjer och tillfälliga toppar i e-handeln skapar behov som den ordinarie personalstyrkan sällan räcker till för. När den typen av arbetsintensiva perioder klingar av vill företag inte stå där med sysslolösa anställda som kostar pengar.

Att hyra in extern personal är ett sätt att möta belastningen utan permanenta och potentiellt kostsamma åtaganden.

Tillverkningsindustrin präglas av samma volatila förutsättningar. Produktionscykler och stora engångsbeställningar kräver inte sällan fler händer under tidsbegränsade perioder. Bemanningslösningar gör det möjligt att anpassa arbetsstyrkan efter verkligheten utan att binda upp kapital i arbetskraft.

På ett strukturellt plan finns förändringar, stöd och styrka i generationsskiften på arbetsmarknaden och i en snabb digitalisering av bemanningsbranschen. Enligt Kompetensföretagen, branschorganisationen för svenska bemannings- och kompetensföretag, har antalet inhyrda anställda ökat stadigt de senaste åren.

Yngre arbetstagare efterfrågar ofta större frihet i sina anställningsformer och många ser inhyrning som ett sätt att pröva olika arbetsplatser innan de binder sig till en enda arbetsgivare.

Digitaliseringen har samtidigt sänkt tröskeln. Plattformar för bemanning matchar personal med uppdrag snabbare än tidigare, vilket gör modellen tillgänglig även för mindre företag som tidigare sett den som administrativt tung.

I takt med att inhyrning övergår från nödlösning till återkommande arbetssätt ställs också högre krav på samarbetspartnern. Posti är ett av bolagen som erbjuder bemanningslösningar för företag med både tillfälliga och löpande personalbehov.

Det ställer i sin tur nya krav på uppföljning. Företag som hyr in personal vill se samma kvalitet och kontinuitet som hos egen personal, vilket har drivit fram tydligare processer för introduktion, arbetsledning och kompetensöverföring mellan bemanningsföretag och kund.

Sammantaget pekar utvecklingen åt samma håll. Inhyrning av personal har gått från undantag till en etablerad del av hur svenska företag löser sina bemanningsbehov. Frågan är snarare hur snabbt fler branscher gör modellen till standard.