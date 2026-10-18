Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
Klik venligst
FOTBOLL 2026-10-28 KL. 20:00
Premium

Mittfältsprofilens märkliga säsong

Av Eric Andersson

Victor Karlsson lämnade Landskrona för att få speltid.
Det fick han. Men det var en säsong som bara blev märkligare och märkligare.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Papperstidning inkl helgbilaga (fredagar)
+ e-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån

För dig som inte vill bläddra i papperstidning 
E-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I FOTBOLL

Premium | FOTBOLL 2026-10-28 KL. 20:00
Mittfältsprofilens märkliga säsong
Premium | FOTBOLL 2026-10-28 KL. 13:24
Huvudtränaren kliver av: Så blir nya staben i Åsa
Premium | FOTBOLL 2026-10-27 KL. 10:36
Avslöjar: Tölö har gjort klart med ny huvudtränare
Premium | FOTBOLL 2026-10-26 KL. 18:09
Avslöjar: OBK och tränaren går skilda vägar
Premium | FOTBOLL 2026-10-24 KL. 18:11
TV: Lagkaptenen om kvaldramat: ”Gudarna är tyvärr inte med oss”
Premium | FOTBOLL 2026-10-23 KL. 13:04
Avslöjar: Värvar anfallare som återvänder till lokalfotbollen
Premium | FOTBOLL 2026-10-20 KL. 18:00
Trotjänaren lägger skorna på hyllan: "Känner mig klar"
Premium | FOTBOLL 2026-10-19 KL. 14:33
OBK-kuggen om framtiden: "Vill alltid ta nästa steg"
Premium | FOTBOLL 2026-10-19 KL. 09:44
Vände underläge till seger – firade med att åka till Cypern
Premium | FOTBOLL 2026-10-18 KL. 16:21
Nu måste City vinna sista kvalmatchen

Fler nyheter

MEST LÄSTA FOTBOLL

Premium | FOTBOLL 2026-10-27 KL. 10:36
Avslöjar: Tölö har gjort klart med ny huvudtränare
Premium | FOTBOLL 2026-10-28 KL. 13:24
Huvudtränaren kliver av: Så blir nya staben i Åsa
Premium | FOTBOLL 2026-10-28 KL. 20:00
Mittfältsprofilens märkliga säsong

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.