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NYHETER 2026-10-27 KL. 11:45
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Kungsbacka lockar företagare – investeraren vet varför

Av Thomas Östberg

Kungsbacka är en bra kommun för entreprenörer. Ett tecken på det är att det startas ungefär 600 nya företag här varje år. Fredrik Skanselid är en erfaren investerare och företagare som har stor erfarenhet av att jobba i och med Kungsbacka kommun. Här delar han med sig av sina erfarenheter.

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