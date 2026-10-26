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NYHETER 2026-10-28 KL. 12:30
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Kungsbackabon skrapade fram storvinst i tv

Av Thomas Östberg

Onsdagen den 28 oktober 2026 kommer en 33-årig Kungsbackabo att minnas hela livet. Det blev dagen då han i direktsändning i TV4 skrapade fram en storvinst på Triss.

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