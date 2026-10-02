Mc-förare skadad efter krock med älg

En man i 20-årsåldern körde på en älg med sin motorcykel under lördagskvällen. Han fördes med ambulans till sjukhus.
Larmet inkom till polisen klockan 19.40 på lördagskvällen. Det rörde sig om en man i 20-årsåldern som krockat med en älg med sin motorcykel på Hällingsjövägen. Polis och räddningstjänst åkte till platsen.
– Älgen hade sprungit från platsen, så det skickades ut en jägare för att leta efter den. Jag har inga uppgifter om hur det gick, säger polisens presstalesperson Johan Håkansson.
Motorcykelföraren var vaken och talbar när han fördes med ambulans till Varbergs sjukhus. Han befarades ha fått en fraktur på nyckelbenet.
Olyckan orsakade viss trafikpåverkan medan räddningspersonal och polis arbetade på platsen. Det finns enligt polisen inga misstankar om brott.
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