Rökutveckling från bil på E6 – räddningstjänsten ryckte ut

Räddningstjänsten ryckte ut efter larm om rökutveckling från en bil på E6 under lördagskvällen.
Larmet kom in vid 21-tiden på lördagskvällen och gällde rökutveckling från en bil som stod på en avfart från E6. Det var i södergående riktning vid trafikplats Fjärås.
Räddningstjänsten åkte till platsen för att kontrollera om det hade börjat brinna. Det visade sig att röken kom från bilens kylsystem och inte från någon brand.
✔ Förväntningarna ✔ Dyra besöket på Kungsmässan ✔ Dissarna från tidigare coacher
Från ett paradis till ett annat. Linn Fröjd Johnsen har landat hemma i Kungsbacka efter inspelningarna av dokusåpan Paradise hotel.