Rökutveckling från bil på E6 – räddningstjänsten ryckte ut

Av Linnea Andersson

Räddningstjänsten ryckte ut efter larm om rökutveckling från en bil på E6 under lördagskvällen.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in vid 21-tiden på lördagskvällen och gällde rökutveckling från en bil som stod på en avfart från E6. Det var i södergående riktning vid trafikplats Fjärås.

Räddningstjänsten åkte till platsen för att kontrollera om det hade börjat brinna. Det visade sig att röken kom från bilens kylsystem och inte från någon brand.