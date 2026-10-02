Veterinären varnar: De här höstfynden kan vara farliga för hundar

Under hösten finns det gott om svampar, kastanjer, ekollon och fallfrukt. Det kan vara spännande att utforska för nyfikna hundar och i vissa fall farligt. Men den största faran under en hundpromenad i stan kan vara något helt annat.
– Det kan vara andra hundar som vill bitas, det är otrevligt, säger Lars-Christer som är på promenad tillsammans med Helena och hunden Cissi.
Redan prenumerant? - Logga in
Bli prenumerant!
Skapa konto
Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.
Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.
Jag som ger bort prenumerationen är: