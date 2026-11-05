Poliskontroller i Vallda – man medtagen för provtagning

Av Carl Johan Mårtensson

Under söndagen har polisen genomfört en större trafikontroll i Vallda. En man har medtagits för provtagning efter att patrull fattat misstanke om att han kört påverkad.

– Man tar körkortet på platsen, säger polisens presstalesperson Jens Andersson.



Arkivfoto: Norra Halland

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Det var vid klockan 08.18 på söndagsmorgonen som polisen, i samband med en större trafikkontroll på Valldavägen, fattade misstankar om att en förare var påverkad.

– Det är ett fordon som stannats med en förare som misstänks för rattfylleri, han får följa med för provtagning och man tar körkortet på platsen, säger polisens presstalesperson Jens Andersson.

Enligt presstalespersonen är det i nuläget oklart vad provtagningen visade eller om den har resulterat i en anmälan.

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