Succé för årets julsläpp: ”Rekord”

Ljusstakar, tomtar och julprydnader – och mängder av fyndsugna kunder. Det var resultatet när Erikshjälpen slog upp dörrarna till årets stora julsläpp under lördagen.
– Vi kommer slå rekord idag, vi har faktiskt redan gjort det, säger Erikshjälpens ”julkoordinator” Josefine Jakobsson.
Redan prenumerant? - Logga in
Bli prenumerant!
Skapa konto
Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.
Papperstidning inkl helgbilaga (fredagar)
Ingen bindningstid.
För dig som inte vill bläddra i papperstidning
Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.
Jag som ger bort prenumerationen är: