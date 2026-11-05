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NYHETER 2026-11-08 KL. 08:12

Man misstänkt för flera brott – förbipasserande slog larm

Av Carl Johan Mårtensson

Sent igår kväll uppmärksammade förbipasserande en man som satt i en parkerad bil i Vallda – och slog larm till polisen. Han misstänks nu för flera olika brott.
– Man kopplar dessutom ihop den här bilen med en tidigare händelse, säger polisens presstalesperson Jens Andersson.

Man misstänkt för flera brott – förbipasserande slog larm
Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in till polisen vid klockan 21.57 under lördagskvällen.

– Det är förbipasserande som ser en parkerad bil med en förare i. Av någon anledning går man fram och pratar med föraren där, allmänheten uppfattar den här föraren som påverkad och inte i stånd att föra bilen han sitter i. Vi åker därför fram för kontroll, säger Jens Andersson.

Föraren, en man i 20-årsåldern, tas med för provtagning och misstänks nu för drograttfylleri och narkotikabrott eget bruk.

– Man kopplar dessutom ihop den här bilen som mannen sitter i med en tidigare händelse där en bil ska ha kolliderat med ett staket till en villatomt och sedan lämnat platsen utan att ge sig tillkänna.

Polisen har därför även upprättat en anmälan om smitning från trafikolycksplats.



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