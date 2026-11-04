Domstolen synade planerna för Gottskärs nya centrum

De sista stegen mot bygget av ny restaurang och 70 lägenheter i Gottskär kan ha tagits vid Mark- och miljödomstolens besök i tisdags. Tillsammans med byggherren och ortsbor som överklagat planerna gick domaren runt på platsen för att skaffa sig en uppfattning av läget.
– Jag hoppas att domstolen underkänner placeringen av den nya restaurangen. Den måste flyttas, tyckte Lars Jenssen, en av dem som överklagat.
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