Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-11-07 KL. 17:00
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Här säljer museet bitar av lokal historia

Av Joel Johansson

Skolbänkar, planscher, böcker och varför inte en orgel? Det är några av de saker som gick att köpa när Vallda Hembygdsgille under lördagen hade utförsäljning av sitt skolmuseum.

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