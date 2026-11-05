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NYHETER 2026-11-07 KL. 08:32

Bil fattade eld – räddningstjänsten ryckte ut

Av Carl Johan Mårtensson

Under lördagsnatten började en bil brinna i Idala.
– Det är fullt utvecklad brand när vi kommer fram till platsen, säger Anders Helmborn, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten.

Bil fattade eld – räddningstjänsten ryckte ut
Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in klockan 04.23 och gällde en bil som fattat eld på Gällingevägen, söder om Idala. Både polis och räddningstjänst larmades till platsen.

– Det är fullt utvecklad brand när vi kommer fram till platsen. Men branden höll sig till bilen och vi släckte, säger Anders Helmborn, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Enligt polisen ska bilen stått parkerad utanför ett garage.

– Det är okänt hur den har börjat brinna men det finns ingen misstanke om brott, säger polisens presstalesperson Jens Andersson.



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