Bil fattade eld – räddningstjänsten ryckte ut

Under lördagsnatten började en bil brinna i Idala.
– Det är fullt utvecklad brand när vi kommer fram till platsen, säger Anders Helmborn, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten.
Larmet kom in klockan 04.23 och gällde en bil som fattat eld på Gällingevägen, söder om Idala. Både polis och räddningstjänst larmades till platsen.
– Det är fullt utvecklad brand när vi kommer fram till platsen. Men branden höll sig till bilen och vi släckte, säger Anders Helmborn, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.
Enligt polisen ska bilen stått parkerad utanför ett garage.
– Det är okänt hur den har börjat brinna men det finns ingen misstanke om brott, säger polisens presstalesperson Jens Andersson.
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