Bil fattade eld – räddningstjänsten ryckte ut

Av Carl Johan Mårtensson

Under lördagsnatten började en bil brinna i Idala.

– Det är fullt utvecklad brand när vi kommer fram till platsen, säger Anders Helmborn, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten.



Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in klockan 04.23 och gällde en bil som fattat eld på Gällingevägen, söder om Idala. Både polis och räddningstjänst larmades till platsen.

– Det är fullt utvecklad brand när vi kommer fram till platsen. Men branden höll sig till bilen och vi släckte, säger Anders Helmborn, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Enligt polisen ska bilen stått parkerad utanför ett garage.

– Det är okänt hur den har börjat brinna men det finns ingen misstanke om brott, säger polisens presstalesperson Jens Andersson.