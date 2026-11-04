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NYHETER 2026-11-06 KL. 11:45
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Brister på boendet – kommunen får betala 75 000

Av Christina Wagner

Våren 2025 blev för mycket för personalen på korttidsboendet Tölö smedja. Skyddsombuden larmade Arbetsmiljöverket om arbetsmiljön, som kom och granskade. Kommunen fälls, nu förklarar verksamhetschefen vad som hänt sedan dess.

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