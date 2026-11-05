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NYHETER 2026-11-07 KL. 08:00
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Öppnar frisörsalong i Åsa – för att slippa pendla

Av Eric Andersson

Camilla Jensen blev bortskämd med att kunna gå till jobbet under tio års tid, men efter flytten till Åsa har det blivit många pendlingstimmar. För att lösa problemet öppnar hon istället sin egen frisörsalong om en dryg månad.

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