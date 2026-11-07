Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-11-08 KL. 12:00
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30 år sedan: Stor demonstration och mögeloro

Av Linnea Andersson

Stor demonstration, mögelproblem i en skola och planer på att släcka 2 000 gatlampor. Samtidigt skulle norra Halland få sin första kvinnliga präst. Det var några av nyheterna som uppmärksammades i november 1996.

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