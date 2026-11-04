Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-11-06 KL. 13:00
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S-politikern om omsorgen: ”Håller på att implodera”

Av Christina Wagner

Ermin Skoric (S) håller inte med om uppfattningen att VO:s underskott bara beror på förseningen av Signeshus. Istället är det fråga om en allt för snäv budget med smygnedskärningar som löpt över flera år som nu börjar synas.

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