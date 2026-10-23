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BANDY 2026-11-06 KL. 14:00
Premium

Tvärvändningen för FBK-spelaren: "Aldrig hört om något liknande"

Av Christian Johansson

Robin Björkestam fick beskedet att han skulle tvingas till operation. Säsongen skulle vara över.
Sedan kom vändningen.
– Jag har aldrig hört om något liknande.

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