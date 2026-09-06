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NYHETER 2026-09-08 KL. 06:45
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William och sambon blev utelåsta – av valpen Fenris

Av Joel Johansson

William Wennberg och hans sambo spenderade lördagskvällen på balkongen. Men när det var dags att gå in igen var de plötsligt utelåsta.
Boven? Valpen Fenris.

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