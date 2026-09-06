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NYHETER 2026-09-08 KL. 10:09

Polisinsats på Fyren efter larm om knivhot

Av Johanna Simonsson

En insats ägde rum på Fyrens bibliotek efter att polisen fått larm om att en kvinna hotat en man med en kniv. Flera patruller skickades till platsen och personal låste in sig.

Polisinsats på Fyren efter larm om knivhot
En polisinsats ägde rum på Fyrens bibliotek under måndagen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var en låntagare på Fyrens bibliotek som larmade polisen under måndagen.

– Den personen säger sig ha sett en kvinna hota en man med en kniv inne på biblioteket, säger Gustav Arvidsson, stationsbefäl i Kungsbacka.

Det var informationen polisen hade när de larmades till platsen och flera patruller beordrades dit.

Polisen gick in och säkrade både kvinnan och mannen.

– Personal hade låst in sig i ett rum när det här inträffade, säger Arvidsson.

Enligt polisen gick det lugnt till och efter samtal med mannen och kvinnan visade det sig att det inte fanns någon kniv på platsen.

– Kvinnan har uttryckt ett hot mot mannen och då nämnt en kniv men hon har aldrig visat någon, säger stationsbefälet.

Polisen hittade heller ingen kniv efter att ha sökt igenom kvinnan och platsen.

Förhör hölls med målsägande och ett vittne.

– Man för bort kvinnan från platsen. Det blev en insats som slutade bra, säger stationsbefälet.

Kvinnan, som är i 50-årsåldern, blir misstänkt för olaga hot.



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När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.


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