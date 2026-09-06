Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
Klik venligst
DEBATT 2026-09-08 KL. 09:14

Debatt: Vem granskar undervisningen när resultaten sjunker?

Debatt: Vem granskar undervisningen när resultaten sjunker?
"Sanningen är att skolan ofta har blivit snabbare på att förklara misslyckanden än att förändra undervisningen," skriver debattörerna. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

När meritpoängen sjunker och allt fler elever lämnar grundskolan utan fullständiga betyg återkommer samma förklaringar: lässvårigheter, NPF-diagnoser och bristande studiemotivation. Självklart finns dessa utmaningar och de ska tas på största allvar.

Vid verksamhetsbesök hör vi ofta samma sak från elever: skillnaderna mellan lärare är stora. Det handlar om undervisningsskicklighet, ledarskap och förmågan att skapa studiero. Upplevelsen är tydlig, kvaliteten varierar mer än den borde.

Sanningen är att skolan ofta har blivit snabbare på att förklara misslyckanden än att förändra undervisningen.

Vi vet från forskning och erfarenhet att lärarens förmåga att undervisa är en av de enskilt viktigaste faktorerna för elevers kunskapsutveckling. Trots det saknas i många fall en systematisk och tydlig uppföljning av hur undervisningen faktiskt fungerar i klassrummet.

När elever inte når målen sätts åtgärdsprogram in, extra anpassningar görs och ibland initieras utredningar om diagnoser. Men hur ofta ställs motsvarande krav på att utveckla undervisningen? Hur ofta granskas metoder, struktur, tydlighet och ledarskap i klassrummet? Det är obekväma frågor men nödvändiga.

Rektorer har ansvar för undervisningens kvalitet, huvudmän ska följa upp resultat och nationella myndigheter granskar skolor. Ändå ser vi stora skillnader mellan skolor och klassrum. En viktig orsak är att uppföljningen ofta blir indirekt. Fokus ligger på betyg och provresultat, inte på vad som faktiskt sker i undervisningen.

Liksom i alla yrken varierar lärares skicklighet och erfarenhet. De flesta gör ett mycket gott arbete men det finns också undervisning som inte håller måttet. Det drabbar i första hand de elever som redan har det svårt.

Att erkänna detta är inte att skuldbelägga en yrkesgrupp. Det är att ta ansvar för skolans kärnuppdrag.

Vi Sverigedemokrater vill därför stärka rektorernas pedagogiska ledarskap och införa en tydligare uppföljning av undervisningens kvalitet, inte bara av elevernas resultat. Elever har rätt till skickliga lärare, studiero och en undervisning som ger dem bästa möjliga förutsättningar att lyckas.

Att ensidigt förklara bristande resultat med elevens svårigheter riskerar att sänka ambitionerna och i förlängningen svika de elever som skolan är till för. Vi måste sluta att ensidigt fråga vad det är för anpassningar eleven behöver, och vidga frågan till: Har vi gjort allt för att undervisningen ska fungera?

Anna-Karin Granberg (SD), ledamot Nämnden Förskola & grundskola

Susanne Andersson (SD), ledamot Nämnden Förskola & grundskola

Läs mer debatt:

Debatt: Sagan om en staty

Debatt: Våra äldre förtjänar trygghet

Debatt: Ge oss siffror så vi kan rösta på riktigt



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I DEBATT

DEBATT 2026-09-08 KL. 11:00
Debatt: Vårt inflytande gör skillnad
DEBATT 2026-09-08 KL. 10:00
Debatt: Dags för pensionärsråd i Kungsbacka
DEBATT 2026-09-08 KL. 09:14
Debatt: Vem granskar undervisningen när resultaten sjunker?
DEBATT 2026-09-07 KL. 16:30
Debatt: Nu måste Kungsbacka säga stopp
DEBATT 2026-09-07 KL. 16:00
Debatt: Vi tar ansvar för din frihet
DEBATT 2026-09-07 KL. 15:15
Debatt: Klimatanpassning som faktiskt fungerar
DEBATT 2026-09-07 KL. 14:30
Debatt: Miljöpartiet tänker större
DEBATT 2026-09-07 KL. 13:00
Debatt: Är trygghet inte intressant för politiker?
DEBATT 2026-09-06 KL. 18:00
Debatt: Dags att städa upp
DEBATT 2026-09-06 KL. 14:30
Debatt: (V)ill stänga ner din privatdrivna vårdcentral

Fler nyheter

MEST LÄSTA DEBATT

DEBATT 2026-09-07 KL. 16:30
Debatt: Nu måste Kungsbacka säga stopp
DEBATT 2026-09-06 KL. 18:00
Debatt: Dags att städa upp
DEBATT 2026-09-06 KL. 14:30
Debatt: (V)ill stänga ner din privatdrivna vårdcentral
DEBATT 2026-09-06 KL. 13:30
Debatt: Hur eniga är egentligen Alliansen?
DEBATT 2026-09-07 KL. 13:00
Debatt: Är trygghet inte intressant för politiker?

Fler nyheter

Blåljus: Polisinsats på Fyren efter larm om knivhotNyheter: Klart: Så blir omdebatterade busshållplatsen i GottskärNyheter: "Vi visste inte om hon skulle överleva"Nyheter: Omsorgen skriker efter personal – få söker utbildningen
Klik venligst
William och sambon blev utelåsta – av valpen Fenris
NYHETER 2026-09-08 KL. 06:45
Premium

William och sambon blev utelåsta – av valpen Fenris

Balkongdramat slutade med räddningsinsats

TV-klipp och nyheter

Polisinsats på Fyren efter larm om knivhot
2026-09-08 KL. 10:09

Polisinsats på Fyren efter larm om knivhot

Klart: Så blir omdebatterade busshållplatsen i Gottskär
2026-09-08 KL. 07:30
Premium

Klart: Så blir omdebatterade busshållplatsen i Gottskär

2026-09-07 KL. 20:00
Premium

"Vi visste inte om hon skulle överleva"

Alice drabbades av hjärntumör och stroke när hon var 1,5 år gammal

Debatt: Vårt inflytande gör skillnad
2026-09-08 KL. 11:00

Debatt: Vårt inflytande gör skillnad

Debatt: Dags för pensionärsråd i Kungsbacka
DEBATT 2026-09-08 KL. 10:00

Debatt: Dags för pensionärsråd i Kungsbacka

Debatt: Vem granskar undervisningen när resultaten sjunker?
DEBATT 2026-09-08 KL. 09:14

Debatt: Vem granskar undervisningen när resultaten sjunker?

Vårdelever berättar om sina val och framtidsplaner
NYHETER 2026-09-07 KL. 19:30
Premium

Vårdelever berättar om sina val och framtidsplaner

Omsorgen skriker efter personal – få söker utbildningen
NYHETER 2026-09-07 KL. 18:45
Premium

Omsorgen skriker efter personal – få söker utbildningen

Stjärnan la av utan att någon märkte det
SPORT 2026-09-07 KL. 18:00
Premium

Stjärnan la av utan att någon märkte det

✔ Karriärens största stund ✔ Nya yrket ✔ Kärleken till Kungsbacka

Skulder, arv och bankbyte – här är expertens råd
NYHETER 2026-09-07 KL. 17:00
Premium

Skulder, arv och bankbyte – här är expertens råd

Debatt: Nu måste Kungsbacka säga stopp
DEBATT 2026-09-07 KL. 16:30

Debatt: Nu måste Kungsbacka säga stopp

Debatt: Vi tar ansvar för din frihet
DEBATT 2026-09-07 KL. 16:00

Debatt: Vi tar ansvar för din frihet

Debatt: Klimatanpassning som faktiskt fungerar
DEBATT 2026-09-07 KL. 15:15

Debatt: Klimatanpassning som faktiskt fungerar

Debatt: Miljöpartiet tänker större
DEBATT 2026-09-07 KL. 14:30

Debatt: Miljöpartiet tänker större

Frillesåskuggen: ”Var som att få en kniv rätt in i kroppen”
BANDY 2026-09-07 KL. 13:54
Premium

Frillesåskuggen: ”Var som att få en kniv rätt in i kroppen”

Debatt: Är trygghet inte intressant för politiker?
DEBATT 2026-09-07 KL. 13:00

Debatt: Är trygghet inte intressant för politiker?

Nyfödda hallänningar ska få RS-skydd direkt efter födseln
NYHETER 2026-09-07 KL. 12:15
Premium

Nyfödda hallänningar ska få RS-skydd direkt efter födseln

Produktionsstopp på Ringhals – två reaktorer stängda
NYHETER 2026-09-07 KL. 11:45
Premium

Produktionsstopp på Ringhals – två reaktorer stängda

Tränarirritation efter förlusten:
FOTBOLL 2026-09-07 KL. 11:13
Premium

Tränarirritation efter förlusten: "Tjänstefel"

Sporten i korthet
FOTBOLL 2026-09-07 KL. 10:49
Premium

Sporten i korthet

Polisen: Så många brott anmäldes under festivalen
NYHETER 2026-09-07 KL. 10:34

Polisen: Så många brott anmäldes under festivalen

Läget allt mer prekärt för OBK:
FOTBOLL 2026-09-07 KL. 10:03
Premium

Läget allt mer prekärt för OBK: "En av våra sämre matcher"

De tar över restaurangen – gör om till saloon
NYHETER 2026-09-07 KL. 10:02
Premium

De tar över restaurangen – gör om till saloon

"Vill få lite mer Texas till Kungsbacka"

City körde över jumbon – konkurrenten inblandade i skandalmatch
FOTBOLL 2026-09-07 KL. 09:56
Premium

City körde över jumbon – konkurrenten inblandade i skandalmatch

BILDEXTRA: 41 bilder från basketfesten
SPORT 2026-09-07 KL. 08:51
Premium

BILDEXTRA: 41 bilder från basketfesten

Tjej misshandlad vid Kungsmässan – kniv ska ha visats
NYHETER 2026-09-07 KL. 08:31

Tjej misshandlad vid Kungsmässan – kniv ska ha visats

Åsaskrällen: Bröt serieledarnas monstersvit
FOTBOLL 2026-09-07 KL. 08:26
Premium

Åsaskrällen: Bröt serieledarnas monstersvit

Så ska elever minska trafikkaoset vid skolorna
NYHETER 2026-09-07 KL. 08:00
Premium

Så ska elever minska trafikkaoset vid skolorna

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

DEBATT 2026-09-08 KL. 11:00
Debatt: Vårt inflytande gör skillnad
NYHETER 2026-09-08 KL. 10:09
Polisinsats på Fyren efter larm om knivhot
DEBATT 2026-09-08 KL. 10:00
Debatt: Dags för pensionärsråd i Kungsbacka
DEBATT 2026-09-08 KL. 09:14
Debatt: Vem granskar undervisningen när resultaten sjunker?
Premium | NYHETER 2026-09-08 KL. 07:30
Klart: Så blir omdebatterade busshållplatsen i Gottskär
Premium | NYHETER 2026-09-08 KL. 06:45
William och sambon blev utelåsta – av valpen Fenris
Premium | NYHETER 2026-09-07 KL. 20:00
"Vi visste inte om hon skulle överleva"
Premium | NYHETER 2026-09-07 KL. 19:30
Vårdelever berättar om sina val och framtidsplaner
Premium | NYHETER 2026-09-07 KL. 18:45
Omsorgen skriker efter personal – få söker utbildningen
Premium | SPORT 2026-09-07 KL. 18:00
Stjärnan la av utan att någon märkte det
Premium | NYHETER 2026-09-07 KL. 17:00
Skulder, arv och bankbyte – här är expertens råd
DEBATT 2026-09-07 KL. 16:30
Debatt: Nu måste Kungsbacka säga stopp

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

"Vi visste inte om hon skulle överleva"

När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Linnea Andersson
Tel: 0300-52 13 54
linnea.andersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.