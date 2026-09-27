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NYHETER 2026-09-28 KL. 12:55
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Efter struliga starten – nu slår caféet upp portarna

Av Linnea Andersson

Vägen fram till premiärdagen kantades av betydligt fler problem än de nya ägarna hade väntat sig. Men nu har det populära caféet i innerstaden slagit upp portarna igen.

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