Eldstad bland stöldgodset efter inbrott

Det har varit inbrott i en bostad och bland stöldgodset finns bland annat en eldstad.
Inbrottet upptäcktes i fredags.
– Det är oklart om det rör sig om en sommarstuga eller en permanentbostad. Inbrottet ska ha skett någon gång under de senaste två veckorna, men exakt när är oklart, säger Johan Holmbäck, stationsbefäl i Kungsbacka.
Bland det anmälda stöldgodset finns en kruka och en eldstad.
– Eldstaden har stått i trädgården, så det verkar vara någon form av grill eller eldkorg, säger Johan Holmbäck.
Pionjären berättar om starten
Johan Malm började tävla i att öppna ostron för 20 år sedan. Sedan dess har Gottskärsbon hunnit tävla världen över och i år har segrarna avlöst varandra. På lördag väntar VM i Galway.