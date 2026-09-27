Eldstad bland stöldgodset efter inbrott

Av Johanna Simonsson

Det har varit inbrott i en bostad och bland stöldgodset finns bland annat en eldstad.



Polisen larmades efter att boende upptäckt ett inbrott. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Inbrottet upptäcktes i fredags.

– Det är oklart om det rör sig om en sommarstuga eller en permanentbostad. Inbrottet ska ha skett någon gång under de senaste två veckorna, men exakt när är oklart, säger Johan Holmbäck, stationsbefäl i Kungsbacka.

Bland det anmälda stöldgodset finns en kruka och en eldstad.

– Eldstaden har stått i trädgården, så det verkar vara någon form av grill eller eldkorg, säger Johan Holmbäck.