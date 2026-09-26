Polis larmades till bostad – två anmälningar om misshandel

Av Johanna Simonsson

Polisen kallades till en bostad i Kungsbacka kommun efter uppgifter om våld. På platsen upprättades anmälningar från båda parter.



Polisen larmades till en bostad och anmälningar om misshandel har upprättats. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

En kvinna i Kungsbacka kommun kontaktade polisen och uppgav att hon utsatts för våld i sin bostad av en man som hon känner.

Enligt larmet vägrade mannen lämna bostaden och polis skickades till platsen.

Inledningsvis var det oklart om något våld hade utövats och i så fall av vem.

– De var inte särskilt talföra när vi kom till platsen, säger Johan Håkansson, polisens presstalesperson i region Väst.

Polisen upprättade både en anmälan och en motanmälan gällande misshandel och ofredande.

Det finns inga uppgifter om att någon av parterna behövde sjukvård.