Polis larmades till bostad – två anmälningar om misshandel

Polisen kallades till en bostad i Kungsbacka kommun efter uppgifter om våld. På platsen upprättades anmälningar från båda parter.
En kvinna i Kungsbacka kommun kontaktade polisen och uppgav att hon utsatts för våld i sin bostad av en man som hon känner.
Enligt larmet vägrade mannen lämna bostaden och polis skickades till platsen.
Inledningsvis var det oklart om något våld hade utövats och i så fall av vem.
– De var inte särskilt talföra när vi kom till platsen, säger Johan Håkansson, polisens presstalesperson i region Väst.
Polisen upprättade både en anmälan och en motanmälan gällande misshandel och ofredande.
Det finns inga uppgifter om att någon av parterna behövde sjukvård.
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