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FOTBOLL 2026-09-28 KL. 10:14
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OBK:s tunga avbräck inför avslutningen

Av Christian Johansson

Det var årets kanske svängigaste historia när Malmö FF Akademi kom till Rydet.
90 minuter plus tillägg senare stod två saker klara.
OBK kommer att spela en direkt avgörande match på lördag. De kommer dock att få göra det utan nyckelspelaren.

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