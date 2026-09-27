Stöldvågen fortsätter – ytterligare bilägare utsatt

Fronten på ytterligare en Volvo V70 har stulits, den här gången vid Hede pendelstation.
De senaste månaderna har flera Volvoägare drabbats av bildelsstölder på olika håll i Kungsbacka kommun.
I fredags upptäckte ännu en bilägare att bildelar stulits.
– Det är fronten på en Volvo V70 som har tillgripits. Det hände under dagen vid Hede pendelstation, säger Johan Holmbäck, stationsbefäl i Kungsbacka.
Polisen har tidigare efterlyst tips och observationer i samband med stölderna och gör det även nu.
– Vi önskar att man hör av sig om man har sett något.
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