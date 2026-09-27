Stöldvågen fortsätter – ytterligare bilägare utsatt

Av Johanna Simonsson

Fronten på ytterligare en Volvo V70 har stulits, den här gången vid Hede pendelstation.



Polisen har fått in ytterligare en anmälan om bilddelsstöld från en Volvo V70. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

De senaste månaderna har flera Volvoägare drabbats av bildelsstölder på olika håll i Kungsbacka kommun.

I fredags upptäckte ännu en bilägare att bildelar stulits.

– Det är fronten på en Volvo V70 som har tillgripits. Det hände under dagen vid Hede pendelstation, säger Johan Holmbäck, stationsbefäl i Kungsbacka.

Polisen har tidigare efterlyst tips och observationer i samband med stölderna och gör det även nu.

– Vi önskar att man hör av sig om man har sett något.