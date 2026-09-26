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NYHETER 2026-09-28 KL. 12:00

Flera slagsmål vid krogar i Kungsbacka under helgen

Av Johanna Simonsson

Flera slagsmål i krogmiljö har inträffat under helgen och polisen har upprättat flera anmälningar om misshandel samt en anmälan om ofredande.

Flera slagsmål vid krogar i Kungsbacka under helgen
Polisen larmades till flera bråk på krogar i helgen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under lördagen larmades polisen till ett bråk vid en krog i Kungsbacka.

– Det är några som blivit oense och sedan börjat veva och slå på varandra, säger Johan Holmbäck, stationsbefäl i Kungsbacka.

I samband med händelsen upprättades en anmälan om misshandel och en motanmälan om ofredande.

Polisen larmades även till ytterligare ett bråk i krogmiljö under helgen. Där upprättades en anmälan om misshandel.

– Samtliga inblandade är män i 40-årsåldern, säger Johan Hombäck.



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