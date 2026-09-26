Flera slagsmål vid krogar i Kungsbacka under helgen

Flera slagsmål i krogmiljö har inträffat under helgen och polisen har upprättat flera anmälningar om misshandel samt en anmälan om ofredande.
Under lördagen larmades polisen till ett bråk vid en krog i Kungsbacka.
– Det är några som blivit oense och sedan börjat veva och slå på varandra, säger Johan Holmbäck, stationsbefäl i Kungsbacka.
I samband med händelsen upprättades en anmälan om misshandel och en motanmälan om ofredande.
Polisen larmades även till ytterligare ett bråk i krogmiljö under helgen. Där upprättades en anmälan om misshandel.
– Samtliga inblandade är män i 40-årsåldern, säger Johan Hombäck.
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