Adam var FN-soldat på Balkan – återvänder efter 30 år

Adam Folcker tog tjänstledigt från jobbet på Kungsbacka kommun i ett år för att resa tillbaka till platser där han varit på utlandsmissioner på uppdrag för FN och EU. Nu är han tillbaka efter den första av tre planerade resor. Här kommer en rapport efter besök i Makedonien, Kosovo och Bosnien.
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