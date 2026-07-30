Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-07-31 KL. 19:00
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Efter kritiken: "Kom i tid och överväg alternativ"

Av Thomas Östberg

Sortera det som ska återvinnas redan när du packar bilen, kom i god tid och överväg alternativet Barnamossen när kön är lång. Det är enhetschef Maria Samuelssons bästa tips för att slippa åka hem från återvinningscentralen i Klovsten i ogjort ärende.

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