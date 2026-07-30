Två greps vid Kungsmässan – misstänks för flera brott

Av Ronny Karlsson

Efter en inringning kunde polisen slå till mot en bil vid Kungsmässan sent på fredagskvällen. Två personer greps och misstänks för flera brott.



Två personer greps vid Kungsmässan under fredagskvällen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Vid 21.35 under fredagskvällen hörde en inringare av sig till polisen och anmälde en stöld ur en bil. En polispatrull gav sig ut för att söka och vid Kungsmässan upptäcktes en bil som misstänktes ha koppling till anmälan.

– Vi kontrollerade bilen på parkeringen vid Kungsmässan och föraren verkade påverkad, säger polisens presstalesperson.

Två personer, föraren samt en passagerare, greps i samband med insatsen. Föraren är en man i 30-årsåldern, och passageraren en kvinna i 40-årsåldern.

Båda misstänks nu för stöld samt häleri. Mannen misstänks dessutom för drograttfylla och kvinnan för brott mot knivlagen.