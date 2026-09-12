Deltagarna laddar: Arbetet med festivalen är i gång

Nu är arbetet med funkisfestivalen i gång. Deltagare från kommunens olika gruppbostäder och daglig verksamhet är med i projektet som ska mynna ut i att anordna en deltävling i den nationella melodifestivalen för personer med olika funktionsvariationer inom LSS.
– Vi har kommit i gång med kamratgrupperna och det är 12 olika verksamheter som berörs så det är mycket pusslande nu, säger Ida Ludvigsen, en av eldsjälarna bakom.
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