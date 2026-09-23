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NYHETER 2026-09-25 KL. 11:50
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Studie visar: Äldre hallänningar mår bäst i landet

Av Thomas Östberg

Hallänningarna tillhör de mest välmående människorna i Sverige enligt en stor studie från Lunds universitet. Studien visar bland annat att äldre mår bättre än yngre och att personlighet och sociala relationer är viktigare än inkomst.

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