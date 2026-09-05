Debatt: Vi tar ansvar för din frihet

Tommy Rydfeldt (L), kandidat kommunfullmäktige, Hanna Schölander (L), toppkandidat till riksdagen, och Monica Neptun (L), kandidat kommunfullmäktige.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Politik handlar ytterst om vilket samhälle vi vill leva i. Vi liberaler tror på ett Kungsbacka där människor får växa genom kunskap, arbete och eget ansvar – inte genom fler regler och ökad detaljstyrning.

För oss är friheten utgångspunkten. Friheten att välja skola, boende och omsorg. Friheten att starta företag, få ett arbete och forma sitt eget liv. Men frihet kräver också trygghet. Därför vill vi satsa på fler trygghetskameror, bättre belysning och trygghetsvakter där de behövs. Ingen ska behöva känna oro på väg hem.

Skolan är vår viktigaste framtidsfråga. Kunskap är den bästa vägen till frihet. Vi vill minska klasstorlekarna när elevantalet sjunker, stärka elevhälsan och ge lärare bättre villkor. Varje elev ska mötas av höga förväntningar, studiero och det stöd som behövs för att lyckas.

Vi vill också ge våra äldre större makt över sin vardag. Den som byggt vårt samhälle ska kunna välja omsorg med hög kvalitet, trygghetsboende och vård- och omsorgsboenden, möta färre personer i hemtjänsten och leva ett aktivt liv långt upp i åren. Digitala lösningar ska användas för att öka tryggheten – aldrig ersätta mänsklig omtanke.

Ett starkt näringsliv är grunden för en stark välfärd. Därför vill vi göra det enklare att starta och utveckla företag i Kungsbacka. Kortare handläggningstider, mindre byråkrati och en kommun som säger "hur kan vi hjälpa till?" i stället för "det går inte".

Vi vill fortsätta utveckla Kungsbacka med bostäder som människor efterfrågar, på sikt fyra järnvägsspår mot Göteborg, en pendeltågsstation i Frillesås och bättre kollektivtrafik. Tillväxt och hållbarhet ska gå hand i hand.

Vår politik bygger på en enkel övertygelse: när människor får frihet, kunskap och ansvar utvecklas både individen och samhället. Det är så vi bygger ett friare, tryggare, klimatneutralt och mer framtidsinriktat Kungsbacka.

Hanna Schölander (L),

toppkandidat till riksdagen

Tommy Rydfeldt (L),

kandidat kommunfullmäktige

Monica Neptun (L),

kandidat kommunfullmäktige

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