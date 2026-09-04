Debatt: Är trygghet inte intressant för politiker?

På Norra Hallands och Företagarnas politikerdebatt var en av frågorna vad beslutsfattarna ämnar göra för att eliminera eller kraftigt minska olägenheterna med oreglerade, fria fyrverkerier.
Lisa Andersson (M) tyckte att det är bra som det är i dag. Vilket innebär att hon accepterar att människor och djur störs, skräms och skadas på grund av fyrverkerier. Och att mängder av kemikalier helt i onödan hamnar i vår redan belastade miljö.
Kungsbacka är en djurtät kommun, tusentals djurägare med hundar, katter, hästar och djur i produktion på gårdar. Vilda djur i naturen inte att förglömma. Ett konkret exempel: vi är ägare till en hund som skräms av fyrverkerier. Värst är det runt nyår. Det börjar smällas innan jul och pågår veckor in i januari. Under denna tid kan vi inte tryggt gå ut på promenad med vår hund. Över året smälls det mera sporadiskt men lika illa varje gång.
Detta är alltså bra, enligt Lisa Andersson (M). Det tycker inte vi. Anderssons syn på saken är inhuman och förlegad.
Vad sade representanter från övriga partier om fyrverkerier på politikerdebatten? Ingenting! Är trygghet och trivsel inte intressant för våra politiker?
Henrik Laurén, Kungsbacka
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Varje arbetsdag på Äskhult gör Thomas Carlsson och Jessica Bergqvist en tidsresa till bondesamhället på 1800-talet. De arbetar med häst och vagn och odlar gamla lantsorter. Deras enorma arbete med restaureringen och skötseln av Äskhult har nu prisats.