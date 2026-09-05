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DEBATT 2026-09-07 KL. 16:30

Debatt: Nu måste Kungsbacka säga stopp

Debatt: Nu måste Kungsbacka säga stopp
Stefan Jägnert (SD), gruppledare Kungsbacka, och Carita Boulwén (SD), riksdagsledamot, ledamot kommunfullmäktige Kungsbacka, signerar dagens debattartikel. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Sverigedemokraternas vallöfte: Kungsbacka ska använda den nya bosättningslagen fullt ut och begära att inga nyanlända anvisas till kommunen.

Mottagandet av nyanlända har sina konsekvenser och kostnader. Det kräver bostäder, skolplatser, SFI, socialtjänst, försörjningsstöd och integrationsinsatser. När vi blir anvisade nyanlända är det Kungsbacka som får lösa problemen och Kungsbackaborna som får betala notan.

Om Sverigedemokraterna får Kungsbackabornas förtroende kommer vi att använda den möjligheten fullt ut och begära att inga nyanlända anvisas till Kungsbacka.

Socialdemokraterna vill gärna prata om välfärd, men deras politik betyder mer mottagande, högre kostnader och i förlängningen ännu högre skatt. De vill att vanligt folk ska betala notan för en oansvarig migrationspolitik, det är inte ansvar gentemot Kungsbackaborna.

Men Alliansen i Kungsbacka kommer inte heller undan. En röst på Alliansen är i praktiken en röst för fortsatt mottagande, så länge de inte tydligt lovar att begära noll anvisningar.

Kungsbacka har redan stora behov. Unga har svårt att hitta bostad. Skolan behöver resurser till kunskap, trygghet och studiero. Socialtjänsten är pressad. Äldreomsorgen behöver mer personal, bättre kontinuitet och arbetsmiljö. Då är det fel prioritering att låta nya integrationskostnader gå före Kungsbackabornas välfärd.

Sverigedemokraterna är det tydliga alternativet. Vi tänker inte administrera fortsatt mottagande med lite finare ord. Vi tänker använda det inflytande som nu ges och begära att Kungsbacka inte ska tilldelas några nyanlända.

Kungsbacka ska inte vara statens integrationsreserv. Kungsbackabornas trygghet, välfärd och skattepengar ska komma först.

Stefan Jägnert (SD),

gruppledare Kungsbacka

Carita Boulwén (SD),

riksdagsledamot, ledamot kommunfullmäktige Kungsbacka

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