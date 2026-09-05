Debatt: Miljöpartiet tänker större

En trygg skolväg är en av frågorna som lyfts i debattartikeln. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

I vårt Kungsbacka hänger saker ihop. En investering i skolan är också en investering i trygghet. Bättre kollektivtrafik är också bättre ekonomi för hushållen. Klimatåtgärder är både bra för hållbarhet, hälsa, jobb och framtidstro.

I vårt Kungsbacka känner människor framtidstro. Här fungerar vardagen, det är lättare att leva hållbart och våra barn och barnbarn får växa upp med fler möjligheter – inte större problem.

I vårt Kungsbacka går barnen till en skola där lärarna har tid att undervisa, elevhälsan finns nära och varje barn blir sett. Barnen kan tryggt ta sig till skolan och fritidsaktiviteterna.

Därför vill vi stärka elevhälsan, ge lärarna mer tid, minska onödig administration och arbeta mer förebyggande mot kränkningar och otrygghet.

I vårt Kungsbacka har du flera sätt att ta dig till jobbet, skolan och fritiden utan att vara beroende av bilen. Det minskar köerna och utsläppen och ger fler möjligheten att klara sig utan bil och få mer pengar över.

Därför vill vi ha mer billig kollektivtrafik, fler sträckor, fler turer och flexibla resealternativ. Vi vill ha bättre cykelvägar och fler resehubbar där buss, cykel, bilpool och pendelparkering möts.

I vårt Kungsbacka kan unga flytta hemifrån, barnfamiljer hitta ett hem och äldre flytta till något mindre utan att lämna sin bygd.

Därför vill vi bygga fler bostäder som människor har råd med, skapa mer nära service och kollektivtrafik och stimulera lokal handel och nöjesliv.

I vårt Kungsbacka känner du dig trygg när du går hem från bussen på kvällen och när barnen cyklar till träningen. Det finns vuxna, ljus, föreningsliv och levande mötesplatser.

Därför vill vi satsa på förebyggande arbete, närvarande vuxna, föreningsliv och tidiga insatser innan barn och unga hamnar i riskzonen.

I vårt Kungsbacka mår naturen bra. Kungsbackafjorden mår bättre, vårt dricksvatten är skyddat och utsläppen är betydligt lägre. Vi producerar mer egen förnybar energi och är bättre rustade för skyfall, värme och ett förändrat klimat.

Därför vill vi minska klimatutsläppen, bygga ut sol- och annan förnybar energi, skydda vatten och jordbruksmark och återställa våtmarker och natur.

Det är vår framtidsbild – ett Kungsbacka där människor lever goda liv idag och där vi samtidigt har tagit ansvar för dem som kommer efter oss.

Miljöpartiet Kungsbacka: Vi tänker större. Tänker längre än nästa budget eller mandatperiod. Ser mer än en förvaltning. Ser samband mellan besluten och tar ansvar också för dem som kommer efter oss.

Miljöpartiet Kungsbacka

Håkan Färnlöf, Elisabeth Sahlsten, Emma Vildstrand

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